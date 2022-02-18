На границе с Молдовой стартовало строительство стратегически важного Ямпольского моста

На границе с Молдовой началось строительство Ямпольского моста через Днестр, который станет частью маршрута из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанной Приднестровской республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook .

«Подрядная организация начинает возводить мостовой переход через реку Днестр близ Ямполя. Переправа станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь - Косеуц", давно не отвечающем требованиям времени и реальным потребностям жителей государств", - рассказали в автодоре.

Мост построят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по модели "design-build". Это значит, что подрядная компания будет заниматься и проектированием, и строительством.

Согласно проекту, подрядчик должен построить транспортную магистраль протяженностью 1409 метров, центральной частью которой станет эстакада через Днестр длиной 700 метров с опорами высотой до 50 метров. Всего будет установлено 24 таких опор.

Кроме этого, проект предусматривает также строительство современного пункта пропуска. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 "Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань". С молдовской стороны он примкнет к трассе М2 "Кишинев – Сорока".

"Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Уже пробурены и забетонированы 12 свай, которые будут являться фундаментом будущих опор моста (на одну опору нужно 15 свай)", - отметили в УАД.

Для бурения используются две мощные буровые установки Bauer с глубиной бурения до 50 метров.

Первоочередные потребности строительства будет обеспечивать отдельный бетонный завод производительностью 113 кубометров в час. Его монтаж уже завершен.

"Полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны с наступлением благоприятных погодных условий. Рассчитываем, что в пиковый период на проекте будут задействованы около 500 работников и более 100 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.