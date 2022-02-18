На кордоні з Молдовою стартувало будівництво стратегічно важливого Ямпільського мосту

На кордоні з Молдовою розпочалося будівництво Ямпільського мосту через Дністер, який стане частиною маршруту з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Укравтодору" в Facebook .

"Підрядна організація починає зводити мостовий перехід через ріку Дністер поблизу Ямполя. Переправа стане довгоочікуваною альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуць", котра давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав", - розповіли в автодорі.

Міст зведуть в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за моделлю "design-build". Це означає, що підрядна компанія займатиметься і проєктуванням, і будівництвом.

Згідно з проектом підрядник має побудувати транспортну магістраль протяжністю 1409 метрів, центральною частиною якої стане естакада через Дністер завдовжки 700 метрів з опорами висотою до 50 метрів. Усього буде встановлено 24 такі опори.

Окрім цього проект передбачає також будівництво сучасного пункту пропуску. Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 "Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань". З молдовської сторони він примкне до траси М2 Кишинів – Сорока.

«Роботи на об’єкті ведуться у цілодобовому режимі. Вже пробурено та забетоновано 12 паль, які будуть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль)», - зазначили в УАД.

Для буріння використовуються дві нові потужні бурові установки Bauer з глибиною буріння до 50 метрів.

Першочергові потреби будівництва буде забезпечувати окремий бетонний завод продуктивністю 113 кубометрів на годину. Його монтаж вже завершено.

"Повномасштабний комплекс будівельних робіт на об’єкті стартуватиме вже на початку весни із настанням сприятливих погодних умов. Розраховуємо, що у піковий період на проєкті буде задіяно близько 500 працівників та більше ніж 100 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.