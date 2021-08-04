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На границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет

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Черновицкая область, Среда 04 августа 2021 11:59
На границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет Фото: на границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В пункте пропуска "Мамалыга", что на украинско-молдавской границе, была обнаружена коллекция старинных монет. Они могут принадлежать к временам Римской империи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации пограничников, монеты нашли в микроавтобусе Mercedes Sprinter, за рулем которого ехал 56-летний гражданин Молдовы.

"Во время совместного осмотра пограничники и работники таможни, в рядом с водительским сиденьем, нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные динары времен Римской империи",- говорится в сообщении.

По словам водителя, посылку он получил в Молдове и должен был перевезти в Украину.

Известно, что коллекцию изъяли и передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

Фото: на границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет (dpsu.gov.ua)

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