У пункті пропуску "Мамалига", що на українсько-молдовському кордоні, було виявлено колекцію старовинних монет. Вони можуть належати до часів Римської імперії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією прикордонників, монети знайшли в мікроавтобусі Mercedes Sprinter, за кермом якого їхав 56-річний громадянин Молдови.

"Під час спільного огляду прикордонники та працівники митниці, в поруч із водійським сидінням, знайшли прихований паперовий пакунок. Відкривши конверт, правоохоронці виявили колекційний блокнот з 513 монетами, які за зовнішніми ознаками схожі на срібні динари часів Римської імперії", - йдеться у повідомленні.

Зі слів водія, посилку він отримав в Молдові та мав перевезти в Україну.

Відомо, що колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи і встановлення культурної та історичної цінності.

Фото: на кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет (dpsu.gov.ua)