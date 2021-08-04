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На кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет

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Чернівецька область, Середа 04 серпня 2021 11:59
На кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет Фото: на кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У пункті пропуску "Мамалига", що на українсько-молдовському кордоні, було виявлено колекцію старовинних монет. Вони можуть належати до часів Римської імперії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією прикордонників, монети знайшли в мікроавтобусі Mercedes Sprinter, за кермом якого їхав 56-річний громадянин Молдови.

"Під час спільного огляду прикордонники та працівники митниці, в поруч із водійським сидінням, знайшли прихований паперовий пакунок. Відкривши конверт, правоохоронці виявили колекційний блокнот з 513 монетами, які за зовнішніми ознаками схожі на срібні динари часів Римської імперії", - йдеться у повідомленні.

Зі слів водія, посилку він отримав в Молдові та мав перевезти в Україну.

Відомо, що колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи і встановлення культурної та історичної цінності.

Фото: на кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет (dpsu.gov.ua)

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