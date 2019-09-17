На границе между Туркменистаном и Киргизией произошла перестрелка

В результате перестрелки на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине по меньшей мере один киргизский пограничник погиб, около 19 людей могут быть раненыс обеих сторон. Об этом сообщили представители властей двух стран, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в открытии огня.

Министерство здравоохранения Киргизии заявило, что один пограничник серьезно ранен, травмы различной степени тяжести получили также шестеро местных жителей.

Представители местных властей Таджикистана сообщили, что в результате конфликта госпитализированы 12 их граждан.

В пограничных органах Таджикистана и Кыргызстана рассказали, что стрельбу вызвали "строительные работы" на недемаркированном участке границы, которые хотели провести представители одной и другой сторон.

Сообщается, что конфликт удалось прекратить вечером понедельника.

Напомним, в июле в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 27 человек.