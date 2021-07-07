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На границе с Гаити разбился военный вертолет Доминиканы

Новина українською →
Гаити, Среда 07 июля 2021 20:21
На границе с Гаити разбился военный вертолет Доминиканы Фото: военный вертолет BBC Доминиками потерпел крушение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вертолет BBC Доминиканы потерпел крушение во время приземления в Химане. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Dia.

Известно, что в результате крушения вертолета никто не пострадал.

Стоит отметить, что вертолет патрулировал границу с Гаити в рамках операции "Гиббон", которую ввело Министерство обороны Доминиканы, в результате убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Для того, чтобы сфокусировать государственную информацию об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, было предписано, чтобы исключительно глава Доминиканы Луис Абинадер выступал с официальными заявлениями относительно инцидента.

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