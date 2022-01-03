ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения, есть погибший

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 20:53
На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения, есть погибший Фото: На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения между силами "Талибана" и туркменскими войсками. Инцидент произошел в Хамабском районе провинции Джовзджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hasht e Subh.

"Три дня назад туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили другого", - сообщил Хелал Балхи, исполняющий обязанности главы департамента информации и культуры "Талибана" в провинции Джовзджан.

По его словам, силы "Талибана" столкнулись с военным ответом со стороны туркменских пограничных сил, когда они отправились на границу Хамабского района, чтобы проверить ситуацию с безопасностью сегодня утром.

"Силы Талибана открыли ответный огонь в ответ на нападение туркменских пограничников", - сказал Балхи.

Подробности инцидента пока не ясны, о жертвах не сообщается.

Однако Балхи заявил, что силы Талибана в столкновении не пострадали.

За последний месяц Туркменистан стал третьей соседней страной, подвергшейся нападению сил Талибана. Ранее талибы вступали в столкновения с иранскими и пакистанскими силами из-за пограничных вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Таджикистан
NEWS
В Италии задержали украинского режисера по запросу России. МИД оказывает помощь
В Италии задержали украинского режисера по запросу России. МИД оказывает помощь
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году