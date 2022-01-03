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На кордоні Афганістану і Туркменістану сталися сутички, є загиблий

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Понеділок 03 січня 2022 20:53
На кордоні Афганістану і Туркменістану сталися сутички, є загиблий Фото: На кордоні Афганістану і Туркменістану сталися зіткнення (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На кордоні Афганістану і Туркменістану відбулися зіткнення між силами "Талібану" і туркменськими військами. Інцидент стався в Хамабському районі провінції Джовзджан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hasht e Subh.

"Три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя і побили іншого", - повідомив Хелал Балхі, виконуючий обов'язки голови департаменту інформації та культури "Талібану" в провінції Джовзджан.

За його словами, сили "Талібану" зіткнулися з військовою відповіддю з боку Туркменських прикордонних сил, коли вони вирушили на кордон Хамабського району, щоб перевірити ситуацію з безпекою сьогодні вранці.

"Сили Талібану відкрили вогонь у відповідь на напад Туркменських прикордонників", - сказав Балхі.

Подробиці інциденту поки не ясні, про жертви не повідомляється.

Однак Балхі заявив, що сили Талібану в зіткненні не постраждали.

За останній місяць Туркменістан став третьою сусідньою країною, що зазнала нападу сил Талібану. Раніше таліби вступали в зіткнення з іранськими і пакистанськими силами через прикордонні питання.

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