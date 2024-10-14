Граничні ціни на світло потрібно скасувати або зробити на рівні з європейськими, - представники ВДЕ

Зокрема, за словами представників Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), перегляд граничних цін на ринках електроенергії забезпечить додаткові кошти для ремонтів обладнання та підготовки до опалювального періоду.

Вони також зазначили, що це може допомогти полегшити боргову кризу на ринку електроенергії.

"Підвищення цін на ринку дозволить ДП "Гарантований покупець", на якого покладено виконання ПСО, збільшити доходи від продажу електроенергії на ринку. Це, в свою чергу, сприятиме покращенню рівня розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії та зменшить фінансове навантаження на НЕК "Укренерго", - йдеться у зверненні.

Вітропарки "Щасливий" та "Островський" підтримують ідею скасування прайс-кепів, наголошуючи, що їх встановлення не відповідає європейським принципам ведення бізнесу і розвитку конкуренції, а також заважає будівництву нових електростанцій.

Компанія Elementum Energy пропонує встановити максимальні граничні ціни на українському ринку на рівні 4000 євро за МВт-год, що, на їхню думку, стане вагомим кроком до інтеграції українського та європейського енергоринків.

"Для формування конкурентного і справедливого ціноутворення на ринку електричної енергії важливо продовжувати впровадження заходів, спрямованих на інтеграцію енергетичних ринків", - підкреслили у компанії.

Раніше директорка ЄУЕА Анастасія Верещинська заявила, що для забезпечення стабільного постачання електроенергії в Україні, особливо взимку, необхідно адаптувати цінові обмеження на ринку до європейських цін. За її словами, це дозволить трейдерам і бізнесу закуповувати електроенергію за кордоном в умовах очікуваного дефіциту.