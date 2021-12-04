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На грани успеха. Украина не смогла зацепиться за подиум в первой эстафете биатлонного сезона

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 4 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира состоялась первая эстафета биатлонного сезона. Мужская сборная Украины финишировала пятой, идя после второго этапа на второй позиции.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Артем Прима прошел первый этап идеально по стрельбе, не использовав ни одного дополнительного патрона. Но по темпу он уступил лидеру норвежцу Баккену 27 секунд и пришел на передачу седьмым.

Вторым за Украину бежал Дмитрий Пидручный. Лидер нашей сборной продолжил идеальный почин партнера в стрельбе и поднял Украину на второе место, отыграв по ходу 23 секунды.

Богдан Цымбал ушел на третий этап с оставанием в 4 секунды от Тарье Бе. Однако отстреляв первый рубеж на ноль, вторая стрельба была провальной - даже три дополнительных патрона не спасли от штрафного круга. В итоге на последний этап Украина ушла шестой с 1:20 отставания от лидера.

На заключительном этапе Антон Дудченко смог отыграть одну позицию, использовав два дополнительных патрона, но зацепиться за подиум так и не смог. Украина пятая в первой эстафете биатлонного сезона.

Первое место у Норвегии, второе у Франции, третье у России.

Завтра состоится женская эстафета. У мужчин будет гонка-преследование, где побегут двое украинцев - Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

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Биатлон