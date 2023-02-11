"Грані лицемірства". Лише 9% світових компаній покинули ринок РФ, - Подоляк

"Майже рік війни. І лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок РФ", - написав Подоляк.

За його словами, серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), американські (12,4%), японські (7%).

Зокрема, в державі-терористі продовжують працювати METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

Також Подоляк повідомив, що деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії.

"Raiffeisen збільшив прибуток у росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Податок на прибуток компаній у Росії - 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців", - зазначив радник.

Більше того, Raiffeisen "визнав псевдореспубліки "Л(Д)НР", запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули, його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank".

Він нагадав, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію Procter & Gamble міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

"Працюючи в РФ, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу. Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії - майже 290 мільярдів доларів. Це п’ята частина ВВП РФ", - зазначив Подоляк.

Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам. Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у РФ, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

"Не вийти з ринку РФ за рік повномасштабної війни - це не випадковість, а свідома позиція. Не забуваймо і про рівень корупції в РФ. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо Путіна та його оточення - авторів агресивної війни в центрі Європи. Пасивна бездіяльність - це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну", - підкреслив радник.