Гранд Финал европейского конкурса красоты «Miss Queen Europe 2019»

2 ноября, Киев, Конгресс-холл Парковый.

В конкурсе примут участие представительницы более чем из 50-ти стран и территорий Европы.

Местом проведения конкурса будет Конгресс-холл Парковый, Парковая аллея 16-А.

Старт мероприятия – 18.00 красная дорожка.

Старт шоу – 19.00 (прямой эфир).

Количество приглашенных гостей – 350 человек.

На протяжении всего вечера будет проходить онлайн голосование в 50-ти странах и территориях Европы в отдельной номинации «Выбор Европы».

2 ноября в разгар золотой осени самые красивые и талантливые представительницы из 50 стран и территорий Европы будут бороться за звание «Miss Queen Europe 2019». Постановка грандиозного шоу создана лучшими режиссёрами и хореографами Европы.

Цель конкурса - продвижение истинной красоты, женственности и благородства.

Формат шоу: Светский раут, гала ужин, шоу и закрытое after-party.

Ведущие шоу: Тимур Мирошниченко, Яна Красникова, Антон Полищук и Юлия Крауз. Специальные гости: премиальная аудитория, члены жюри и приглашенные звёзды (Sophie Ellis-Bextor, Bosson, Haddaway, Modjo), ведутся переговоры по хедлайнеру вечера.

Приглашаем вас принять участие в увлекательном Гранд Финале «Miss Queen Europe 2019», который состоится в одном из самых известных и красивых мест в городе Киев.

Зона красной дорожки будет предоставлена для проведения интервью и фотосессии со звездами, членами жюри и номинантками для СМИ. Для использования данной возможности интервью - СМИ нужно подать список из 5-ти вопросов на английском языке за 20 дней до самой аккредитации. Аккредитация СМИ пройдёт в КВЦ «Парковый» - 1 ноября. Вся необходимая информация о конкурсе в презентации. По вопросам аккредитации и сотрудничества – просьба дать обратную связь.

Пресс-центр:

+380996612234

Ярослава Католик

missqueeneurope@zoho.com