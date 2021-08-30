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Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов

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Бровары, Понедельник 30 августа 2021 11:08
Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов Фото: схрон боеприпасов находился на территории заброшенного сооружения (npu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами. Он сразу позвонил в полицию и сообщил об опасной находке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национлаьной полиции.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:

  • гранату Ф-1;
  • четыре гранаты РГД-5;
  • тротиловые шашки;
  • наручники;
  • гранату " ВОГ "и два запала "УЗРГМ";
  • 988 патронов различного калибра;
  • магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт.;
  • детали карабина Мосина и автомата Калашникова.

"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают лицо, оставившее взрывоопасные предметы и происхождение боеприпасов.

Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасовФото: в Броварях обнаружили взрывоопасные предметы (npu.gov.ua)

Напомним, что в населенном пункте Зайцево Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов, который находился на территории бывшего алебастрового завода.

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Киевская область
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