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Гранати та набої: в Броварах виявили схрон боєприпасів

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Бровари, Понеділок 30 серпня 2021 11:08
Гранати та набої: в Броварах виявили схрон боєприпасів Фото: схрон боєприпасів знаходився на території закинутої споруди (npu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприсасами. Він одразу зателефонував до поліціїї та повідомив про небезпечну знахідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Націонлаьної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили:

  • гранату Ф-1;
  • чотири гранати РГД-5;
  • тротилові шашки;
  • кайданки;
  • гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ";
  • 988 набоїв різного калібру;
  • магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт.;
  • деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.

"Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють особу, яка залишила вибухонебезпечні предмети та походження боєприпасів.

Гранати та набої: в Броварах виявили схрон боєприпасівФото: у Броварях виявили вибухонебезпечні предмети (npu.gov.ua)

Нагадаємо, що в населеному пункті Зайцеве Донецької області правоохоронці виявили схрон боєприпасів, який знаходився на території колишнього алебастрового заводу.

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