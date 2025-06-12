ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Грань між припинення вогню і "замороженим конфліктом" дуже тонка, - посол ЄС

Україна, Четвер 12 червня 2025 09:49
UA EN RU
Грань між припинення вогню і "замороженим конфліктом" дуже тонка, - посол ЄС Фото: Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Євросоюз розуміє ризики тимчасових рішень у російсько-українській війні Росії. Ілюзій щодо намірів Володимира Путіна немає.

Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол зазначила, що не може дати повної гарантії продовження масштабної допомоги ЄС Україну у разі припинення вогню чи довгострокового перемир’я.

"По-перше, у житті не буває 100% гарантій, так? Тож якщо ви просите у мене стовідсоткову гарантію - боюся, я не можу цього дати", - пояснила вона.

За її словами, всі розуміють різницю між тимчасовим припиненням вогню та остаточним врегулюванням. "І ви не зацікавлені у затяжному перемир’ї. Ви ж знаєте: грань, коли припинення вогню перетворюється на "заморожений конфлікт", є дуже тонкою", - сказала посол.

Як зазначила Матернова, якщо раптом хтось про цю межу забуде, "я впевнена, що українське керівництво швидко нагадає всім, що перемир’я за визначенням є лише тимчасовою паузою між сторонами конфлікту".

"Але, думаю, на сьогодні ніхто не має ілюзій щодо намірів Володимира Путіна", - сказала вона.

Переговори та можливе перемир'я

Як зазначає Світовий банк, обговорення потенційного припинення вогню між Росією та Україною почалися на початку року, але перспективи довгострокового врегулювання залишаються невизначеними.

За даними опитування КМІС, готовність українців до перемовин не є тотожною готовності до капітуляції чи до неприйнятних поступок. Абсолютна більшість українців (82%) категорично відкидає план Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Переговори у Туреччині Перемир'я Росії та України Євросоюз
NEWS
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України