Гральний бізнес приєднується до ініційованого урядом дослідження з ігрової залежності

Спілка із залученням соціологів Центру соціологічних досліджень Socioinform вже розпочали опитування серед гравців. Першим ігровим закладом, який відкрив свої двері і надав можливість спеціалістам провести дослідження, стало найбільше легальне казино столиці Favbet Casino.

"Підтримавши державну ініціативу, спрямовану на попередження ігрової залежності, організатори азартних ігор відкривають двері своїх казино, залів гральних автоматів та інтернет-платформи для проведення першого масштабного дослідження в сфері ігрової залежності", - йдеться у повідомленні.

За результатами дослідження, яке проводитиметься як серед гравців гральних закладів, так і серед осіб, які страждають від ігрової залежності та звернулися по медичну допомогу до лікарів, будуть розроблені рекомендації для бізнесу щодо виявлення осіб з вираженою ігровою залежністю.

"Ми бачимо, що організатори ринку з турботою ставляться до своїх гравців та вживають заходи щодо запобігання виникненню соціальних ризиків, пов’язаних з ігровою залежністю, і участь у важливому для суспільства дослідженні є тому прикладом. Показовим, наприклад, для нас був той факт, що персонал Favbet Casino забезпечив умови для проведення спеціалістами дослідження. Підтримуючи правильні ідеї, ми разом формуємо культуру відповідальної гри", - зазначила Марина Слободниченко, керівник ГС "Центр відповідальної гри" (RGC).

За її словами, ініціатива щодо проведення дослідження підтримується Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Звіт буде передано регулятору для використання в роботі. Для Міністерства охорони здоров’я України результати дослідження стануть базою для розробки протоколу лікування осіб із залежністю від азартних ігор.

Дослідження триватиме до кінця березня 2023 року. Всі організатори грального бізнесу можуть до нього долучитися, підтримавши проведення опитування серед своїх гравців.

"Ми вже надіслали листи-запрошення підтримати нашу ініціативу всім організаторам грального бізнесу. Що потрібно від них - це розмістити створену нашими фахівцями анкету в своїх інтернет-казино, дозволити і сприяти соціологам провести опитування в залах гральних автоматів та казино", - йдеться у повідомленні спілки.

Нагадаємо, на початку лютого Міністерство охорони здоров’я за підтримки Favbet розпочало перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні.