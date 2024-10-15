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Гральний бізнес за 9 місяців сплатив 13,5 млрд гривень податків

Вівторок 15 жовтня 2024 17:06
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Гральний бізнес за 9 місяців сплатив 13,5 млрд гривень податків Фото: гральний бізнес за 9 місяців сплатив 13,5 млрд гривень податків (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Організатори азартних ігор у січні-вересні 2024 року сплатили до бюджету 13,5 млрд грн податків, що удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Загалом за 9 місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 13,5 млрд гривень, що в 2 рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у вересні, за інформацією депутата, надходження від грального бізнесу склали 1,8 млрд грн, що на 83,2% (+0,8 млрд грн) більше, як порівняти з вереснем 2023 року.

У складі надходжень 1,3 млрд грн займає податок на прибуток. Обсяги його сплати зросли в 2,6 рази, як порівняти з вереснем минулого року.

Раніше зазначалось, що легальний гральний бізнес збільшив платежі до бюджету втричі.

Окрім того, організатори азартних ігор за вісім місяців 2024 року сплатили до держбюджету України 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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