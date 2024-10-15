Игорный бизнес за 9 месяцев уплатил 13,5 млрд гривен налогов

Организаторы азартных игр в январе-сентябре 2024 уплатили в бюджет 13,5 млрд грн налогов, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"В общей сложности за 9 месяцев текущего года поступления от игорного бизнеса составили 13,5 млрд гривен, что в 2 раза больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, в сентябре, по информации депутата, поступления от игорного бизнеса составили 1,8 млрд грн, что на 83,2% (+0,8 млрд грн) больше, чем сравнить с сентябрем 2023 года.

В составе поступлений 1,3 млрд. грн. занимает налог на прибыль. Объемы его уплаты выросли в 2,6 раза по сравнению с сентябрем прошлого года.

Ранее отмечалось, что легальный игорный бизнес увеличил платежи в бюджет втрое.

Кроме того, организаторы азартных игр за восемь месяцев 2024 уплатили в госбюджет Украины 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.