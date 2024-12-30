Графіки змінились. Як працюватимуть ТРЦ у Києві завтра та 1 січня

Більшість торгово-розважальних центрів у Києві 31 грудня матимуть скорочений робочий день, а 1 січня розпочнуть роботу трішки пізніше, ніж зазвичай. З 2 січня діятимуть стандартні графіки.
РБК-Україна розповідає про те, як працюватимуть столичні ТРЦ 31 грудня та 1 січня.
31 грудня торгово-розважальний центр Retroville працюватиме з 10:00 до 20:00. А от Novus, який розташований на його території, на цей день має робочий графік з 08:00 - 21:00, Sport Life з 07:30 - 18:00, Епіцентр Express - 10:00 - 20:00, Multiplex - 10:00 - 20:00, Jysk - 10:00 - 18:00, Rozetka - 10:00 - 16:00.
1 січня Retroville працюватиме з 12:00 до 22:00. Магазини та заклади у цьому ТРЦ мають наступний графік: Novus з 10:00 - 23:00, Sport Life вихідний, Епіцентр Express - 12:00 - 22:00, Multiplex - 12:00 - 22:00, Jysk - вихідний, Rozetka - вихідний.
31 грудня ТРЦ працюватиме до 21:00, а 1 січня розпочне роботу з 11:00, DREAM yellow працюватиме до 22.00, а DREAM berry до 21.00. На наступні дні діятимуть звичні графіки.
31 грудня ТРЦ Respublika Park працюватиме 10:00 до 20:00, а Сільпо, який розташований у ньому, - з 09.00 до 22.00, Multiplex з 10.00 до 19.00, а Sport Life з 07.00 до 18.00.
1 січня центр має робочий графік з 12:00 до 22:00, Сільпо - з 10.00 до 22.00, Multiplex з 12.00 до 19.00, а Sport Life - вихідний.
31 грудня Lavina працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 20:00. З 2 січня у ТРЦ діятиме звичний графік - з 10:00 до 21:00.
31 грудня торгова галерея ТРЦ, фудкорт та боулінг працюватиме з 10:00 до 20:00, Сільпо - 7:00 до 23:00, кінотеатр "Оскар" - 10:00 до 19:00.
1 січня торгова галерея ТРЦ, фудкорт та боулінг має графік: з 12:00 до 21:00, Сільпо з 7:00 до 23:00, кінотеатр "Оскар" 12:00 до 21:00. З 2 січня діятимуть звичні графіки.
31 грудня River Mall працюватиме з 10.00 до 20.00, "Планета кіно", яка розташована у торгово-розважальному центрі, має такі ж робочі години, а Сільпо - з 9.00 до 22.00.
1 січня River Mall працюватиме з 12.00 до 21.00, "Планета кіно" - з 12.30 до останнього сеансу, Сільпо - 10.00 до 23.00.
31 грудня ТРЦ Ocean Plaza працюватиме з 10.00 до 20.00, а Ашан, який на його території, з 8.00 до 20.00.
1 січня торгово-розважальний центр розпочне роботу з 12.00 і працюватиме до 22.00, а Ашан - з 10.00 до 20.00.
В останній день року Skymall працюватиме з 10.00 до 20.00, а 1 січня - з 12.00 до 21.00. Далі діятимуть стандартні графіки.
Ялинка у торговому центрі (фото: Instagram/skymall_ua)
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