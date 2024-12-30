Графіки змінились. Як працюватимуть ТРЦ у Києві завтра та 1 січня

Більшість торгово-розважальних центрів у Києві 31 грудня матимуть скорочений робочий день, а 1 січня розпочнуть роботу трішки пізніше, ніж зазвичай. З 2 січня діятимуть стандартні графіки.

РБК-Україна розповідає про те, як працюватимуть столичні ТРЦ 31 грудня та 1 січня.

ТРЦ Retroville

31 грудня торгово-розважальний центр Retroville працюватиме з 10:00 до 20:00. А от Novus, який розташований на його території, на цей день має робочий графік з 08:00 - 21:00, Sport Life з 07:30 - 18:00, Епіцентр Express - 10:00 - 20:00, Multiplex - 10:00 - 20:00, Jysk - 10:00 - 18:00, Rozetka - 10:00 - 16:00.

1 січня Retroville працюватиме з 12:00 до 22:00. Магазини та заклади у цьому ТРЦ мають наступний графік: Novus з 10:00 - 23:00, Sport Life вихідний, Епіцентр Express - 12:00 - 22:00, Multiplex - 12:00 - 22:00, Jysk - вихідний, Rozetka - вихідний.

Ялинка у Retroville (фото: Facebook/ТРЦ і БЦ Retroville)

ТРЦ DREAM

31 грудня ТРЦ працюватиме до 21:00, а 1 січня розпочне роботу з 11:00, DREAM yellow працюватиме до 22.00, а DREAM berry до 21.00. На наступні дні діятимуть звичні графіки.

В останній день року ТРЦ працюватиме до 21.00 (фото: Facebook/ТРЦ DREAM)

ТРЦ Respublika Park

31 грудня ТРЦ Respublika Park працюватиме 10:00 до 20:00, а Сільпо, який розташований у ньому, - з 09.00 до 22.00, Multiplex з 10.00 до 19.00, а Sport Life з 07.00 до 18.00.

1 січня центр має робочий графік з 12:00 до 22:00, Сільпо - з 10.00 до 22.00, Multiplex з 12.00 до 19.00, а Sport Life - вихідний.

Ковзанка перед ТРЦ Respublika Park (фото: Instagram/respublikapark)

ТРЦ Lavina

31 грудня Lavina працюватиме з 10:00 до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 20:00. З 2 січня у ТРЦ діятиме звичний графік - з 10:00 до 21:00.

Ялинка у ТРЦ Lavina (фото: Instagram/lavinamall.ua)

Gulliver

31 грудня торгова галерея ТРЦ, фудкорт та боулінг працюватиме з 10:00 до 20:00, Сільпо - 7:00 до 23:00, кінотеатр "Оскар" - 10:00 до 19:00.

1 січня торгова галерея ТРЦ, фудкорт та боулінг має графік: з 12:00 до 21:00, Сільпо з 7:00 до 23:00, кінотеатр "Оскар" 12:00 до 21:00. З 2 січня діятимуть звичні графіки.

Новорічна зона у ТРЦ Gulliver (фото: gullivercenter.com)

River Mall

31 грудня River Mall працюватиме з 10.00 до 20.00, "Планета кіно", яка розташована у торгово-розважальному центрі, має такі ж робочі години, а Сільпо - з 9.00 до 22.00.

1 січня River Mall працюватиме з 12.00 до 21.00, "Планета кіно" - з 12.30 до останнього сеансу, Сільпо - 10.00 до 23.00.

Робочий графік River Mall (фото: Facebook/River Mall)

ТРЦ Ocean Plaza

31 грудня ТРЦ Ocean Plaza працюватиме з 10.00 до 20.00, а Ашан, який на його території, з 8.00 до 20.00.

1 січня торгово-розважальний центр розпочне роботу з 12.00 і працюватиме до 22.00, а Ашан - з 10.00 до 20.00.

Ялинка в Ocean Plaza (фото: Instagram/lorashen_studio)

Skymall

В останній день року Skymall працюватиме з 10.00 до 20.00, а 1 січня - з 12.00 до 21.00. Далі діятимуть стандартні графіки.

Ялинка у торговому центрі (фото: Instagram/skymall_ua)