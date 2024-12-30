Графики изменились. Как будут работать ТРЦ в Киеве завтра и 1 января

Большинство торгово-развлекательных центров в Киеве 31 декабря будут иметь сокращенный рабочий день, а 1 января начнут работу чуть позже, чем обычно. Со 2 января будут действовать стандартные графики.

РБК-Украина рассказывает о том, как будут работать столичные ТРЦ 31 декабря и 1 января.

ТРЦ Retroville

31 декабря торгово-развлекательный центр Retroville будет работать с 10:00 до 20:00. А вот Novus, который расположен на его территории, на этот день имеет рабочий график с 08:00 - 21:00, Sport Life с 07:30 - 18:00, Эпицентр Express - 10:00 - 20:00, Multiplex - 10:00 - 20:00, Jysk - 10:00 - 18:00, Rozetka - 10:00 - 16:00.

1 января Retroville будет работать с 12:00 до 22:00. Магазины и заведения в этом ТРЦ имеют следующий график: Novus с 10:00 - 23:00, Sport Life выходной, Эпицентр Express - 12:00 - 22:00, Multiplex - 12:00 - 22:00, Jysk - выходной, Rozetka - выходной.

Елка в Retroville (фото: Facebook/ТРЦ и БЦ Retroville)

ТРЦ DREAM

31 декабря ТРЦ будет работать до 21:00, а 1 января начнет работу с 11:00, DREAM yellow будет работать до 22.00, а DREAM berry до 21.00. На следующие дни будут действовать привычные графики.

В последний день года ТРЦ будет работать до 21.00 (фото: Facebook/ТРЦ DREAM)

ТРЦ Respublika Park

31 декабря ТРЦ Respublika Park будет работать с 10:00 до 20:00, а Сильпо, который расположен в нем, - с 09.00 до 22.00, Multiplex с 10.00 до 19.00, а Sport Life с 07.00 до 18.00.

1 января центр имеет рабочий график с 12:00 до 22:00, Сильпо - с 10.00 до 22.00, Multiplex с 12.00 до 19.00, а Sport Life - выходной.

Каток перед ТРЦ Respublika Park (фото: Instagram/respublikapark)

ТРЦ Lavina

31 декабря Lavina будет работать с 10:00 до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 20:00. Со 2 января в ТРЦ будет действовать обычный график - с 10:00 до 21:00.

Елка в ТРЦ Lavina (фото: Instagram/lavinamall.ua)

Gulliver

31 декабря торговая галерея ТРЦ, фудкорт и боулинг будет работать с 10:00 до 20:00, Сильпо - 7:00 до 23:00, кинотеатр "Оскар" - 10:00 до 19:00.

1 января торговая галерея ТРЦ, фудкорт и боулинг имеет график: с 12:00 до 21:00, Сильпо с 7:00 до 23:00, кинотеатр "Оскар" 12:00 до 21:00. Со 2 января будут действовать привычные графики.

Новогодняя зона в ТРЦ Gulliver (фото: gullivercenter.com)

River Mall

31 декабря River Mall будет работать с 10.00 до 20.00, "Планета кино", которая расположена в торгово-развлекательном центре, имеет такие же рабочие часы, а Сильпо - с 9.00 до 22.00.

1 января River Mall будет работать с 12.00 до 21.00, "Планета кино" - с 12.30 до последнего сеанса, Сильпо - 10.00 до 23.00.

Рабочий график River Mall (фото: Facebook/River Mall)

ТРЦ Ocean Plaza

31 декабря ТРЦ Ocean Plaza будет работать с 10.00 до 20.00, а Ашан, который на его территории, с 8.00 до 20.00.

1 января торгово-развлекательный центр начнет работу с 12.00 и будет работать до 22.00, а Ашан - с 10.00 до 20.00.

Елка в Ocean Plaza (фото: Instagram/lorashen_studio)

Skymall

В последний день года Skymall будет работать с 10.00 до 20.00, а 1 января - с 12.00 до 21.00. Дальше будут действовать стандартные графики.

Елка в торговом центре (фото: Instagram/skymall_ua)