Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться

Міністерство енергетики України схвалило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укренерго".
Як зазначили в пресслужбі, зараз усі оператори системи розподілу (обленерго) адаптують свої графіки до нових вимог.
Як зазначили в пресслужбі, остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго.
В "Укренерго" нагадали, що в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб’єкти, можливими є не тільки погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.
Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП - оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі - застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.
Нагадаємо, черга ГПВ - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.
До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується адміністраціями.
Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада.