Графіки не працюють. У Києві ввели екстрені відключення світла

Нагадаємо, що головна причина застосування відключень по країні - це наслідки вже шести ракетних ударів Росії по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Як пояснюють енергетики, для подолання дефіциту залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає. Тому "Укренерго" застосовує заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

При цьому сьогодні дефіцит в енергосистемі став ще більшим, ніж вчора. Причиною тому є зростання споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн ЄС.

Зауважимо, що завданням "Укренерго" є доведення лімітів до різних регіонів, які вже формують графіки відключень. Окремо про кожну область та де знайти графіки РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.