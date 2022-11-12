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За графіками. Де завтра будуть вимикати світло: список регіонів

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Субота 12 листопада 2022 23:52
За графіками. Де завтра будуть вимикати світло: список регіонів Фото: графік відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні в неділю, 13 листопада, діятимуть протягом доби планові відключення електроенергії у Києві та восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укренерго".

Йдеться про:

  • місто Київ,
  • а також про Київську,
  • Чернігівську,
  • Черкаську,
  • Житомирську,
  • Сумську,
  • Харківську,
  • Полтавську,
  • Донецьку області.

Зазначається, що в інших областях України відключення світла 13 листопада не прогнозується.

В "Укренерго" зауважили, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.

"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час", - йдеться у публікації.

За графіками. Де завтра будуть вимикати світло: список регіонів

Також українців закликають продовжувати свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо - в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Нагадаємо, вчора ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявляла про російські удари по об'єктах інфраструктури.

Також раніше повідомлялося, що взимку у Києві світла може не бути по 10-12 годин.

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