За графіками. Де завтра будуть вимикати світло: список регіонів

В Україні в неділю, 13 листопада, діятимуть протягом доби планові відключення електроенергії у Києві та восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Укренерго ".

Також українців закликають продовжувати свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо - в години ранкового та вечірнього пікового споживання .

"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час", - йдеться у публікації.

В "Укренерго" зауважили, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.

Зазначається, що в інших областях України відключення світла 13 листопада не прогнозується.

Нагадаємо, вчора ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявляла про російські удари по об'єктах інфраструктури.

Також раніше повідомлялося, що взимку у Києві світла може не бути по 10-12 годин.

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