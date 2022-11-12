За графіками. Де завтра будуть вимикати світло: список регіонів
В Україні в неділю, 13 листопада, діятимуть протягом доби планові відключення електроенергії у Києві та восьми областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укренерго".
Йдеться про:
- місто Київ,
- а також про Київську,
- Чернігівську,
- Черкаську,
- Житомирську,
- Сумську,
- Харківську,
- Полтавську,
- Донецьку області.
Зазначається, що в інших областях України відключення світла 13 листопада не прогнозується.
В "Укренерго" зауважили, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.
"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час", - йдеться у публікації.
Також українців закликають продовжувати свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо - в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
Нагадаємо, вчора ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявляла про російські удари по об'єктах інфраструктури.
Також раніше повідомлялося, що взимку у Києві світла може не бути по 10-12 годин.
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