Графік стане справедливим? З 24 червня методика відключень світла зміниться

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Що відомо про методику і чому її хочуть змінити

Погодинні графіки застосовуються з початку минулого місяця. Причина - російські атаки на енергетичні об'єкти, які, за різними оцінками, вибили від 8 до понад 9 ГВт електричної генерації та призвели до великого дефіциту в енергосистемі.

Погодинні графіки застосовуються у кожному регіоні. При цьому, коли перевищуються ліміти, вводяться аварійні відключення. Проте, останнім часом українці масово скаржаться на нерівномірні графіки. Бо в одних чергах світла може не бути по 3-4 години, а в інших відключень або не передбачено, або вдається обійтися без них.

Два тижні тому на засіданні 24 травня Кабінет міністрів доручив обленерго переглянути графіки у бік більшої справедливості.

"Минулого разу ми говорили про важливість справедливих графіків. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову, яка зобов'язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень", - заявив тоді прем'єр Денис Шмигаль.

Цю проблему в коментарі РБК-Україна раніше пояснив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко на прикладі Києва. За його словами, жителі столиці на собі відчули "несправедливість" чинної методики визначення лімітів.

Зокрема вона не враховує наявність критичної інфраструктури в тому чи іншому регіоні. Особливо багато такої інфраструктури в Києві, яка працює не на киян, а на всю країну. Власне, з цієї причини відключень у Києві більше, ніж у середньому по Україні.

Сьогодні в ефірі одного з телеканалів він зупинився на цьому детальніше.

"У середньому у Києві тривалість відключень у 2-3 рази більша. Чому так відбувається? Тому що методика не враховує критичну інфраструктуру. Вона працює на всю країну, але ліміти відбирає саме у киян. В результаті, коли у багатьох регіонах відключення по дві години, у Києві може бути по 8-10 годин", - наголосив він.

Він також зазначив, що постанова Кабінету міністрів №600 має врегулювати нерівномірність графіків.

"З 24 червня ця постанова діятиме. І я думаю, що все ж таки буде досягнуто якоїсь справедливості", - додав експерт.

Як працюватиме "справедливе відключення": що кажуть у Міненерго

Новий порядок має покращити механізми балансування роботи Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України, безперебійного постачання критично важливих споживачів та застосування стабілізаційних відключень.

Як наголошують у Міністерстві енергетики, це також забезпечить рівномірний розподіл доступної електроенергії для звичайних українців за умов подачі світла за графіками.

"Ситуація дуже складна, і всі розуміють, що обмеження будуть і надалі. Але наша мета - зробити їх мінімальними за наявних обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід", - наголосив міністр Герман Галущенко.

Нова методика визначення та застосування лімітів стосується взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі та операторами системи розподілу.

Згідно з нею, обласні та Київська міська військова адміністрація затверджують переліки критично важливих об'єктів. Їхнє електропостачання мають забезпечити у пріоритетному порядку відповідно до встановленого мінімального навантаження. Оператори системи розподілу мають забезпечити рівномірну черговість відключень світла між іншими споживачами.

Таким чином, "Укренерго" розраховуватиме ліміти, за винятком критичних об'єктів, після чого доводитиме їх до кожного обленерго. Які у свою чергу в рамках доведених лімітів формуватимуть графіки погодинних відключень, обмеження та аварійного відключення.

Цей порядок набирає чинності 24 червня, він діятиме на період воєнного стану та ще 6 місяців після його скасування або припинення.

Як "Укренерго" визначатиме ліміти

Згідно з постановою № 600, "Укренерго" визначатиме ліміти із забезпеченням справедливого доступу споживачів до електроенергії за пропорційним принципом розподілу з урахуванням технічного стану енергосистеми.

Для визначення лімітів складається прогнозний баланс потужності енергосистеми виходячи з даних генерації в режимі реального часу, а також з урахуванням прогнозних обсягів імпорту.

Прогнозний баланс потужності складається з наступних показників:

прогнозний обсяг споживання

прогнозний обсяг навантаження (виробництва) - атомні станції, гідроелектростанції, ТЕС тощо

прогнозні обсяги імпорту, надані учасниками ринку

Обленерго мають передавати прогнози потужності електроспоживання у розрізі областей не пізніше 15 числа кожного місяця. "Укренерго" у свою чергу до 25 числа доводить розраховані відносні частки граничної потужності разом із абсолютними значеннями обсягів прогнозних лімітів відповідно до прогнозного балансу на місяць.

А під час щоденного планування роботи енергосистеми сумарні ліміти розподіляються "Укренерго" пропорційно між усіма обленерго та своїми споживачами. Для цього в постанові прописані спеціальні формули.

Щоденні ліміти доводяться до обленерго до 18:00.

Кому забезпечать пріоритетне електропостачання

До переліку критично важливих об'єктів, яким мають забезпечити пріоритетне електропостачання, входять:

критична інфраструктура паливно-енергетичного сектора та сектора системи життєзабезпечення,

державні та комунальні лікарні

військові частини та територіальні центри комплектування (ТЦК)

підприємства оборонного комплексу та залізничного транспорту

підприємства, діяльність яких важлива для продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки

підприємства з безперервним циклом виробництва

електронні комунікаційні мережі

органи державної влади (Верховна рада, Кабінет міністрів, центральні органи виконавчої влади, органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС)

По кожному об'єкту вказується обґрунтування необхідності пріоритетного електропостачання, а також мінімально допустиме навантаження у період з 00:00 до 06:59 та з 07:00 до 23:59 у мегаватах.

Що буде з іншими та побутовими споживачами

У разі застосування лімітів критичні об'єкти зобов'язані забезпечити дотримання мінімально допустимого навантаження. Тому основний пріоритетний споживач має відключити субспоживачів, які не впливають його роботу. В іншому випадку основного споживача можуть включити до погодинних графіків.

Щодо інших та побутових споживачів, обленерго мають забезпечити рівномірну черговість розподілу лімітів між ними.

Для цього оператори систем розподілу використовуватимуть графіки погодинних відключень, графіки обмежень та аварійних відключень.

При аварійній ситуації в енергосистемі та/або перевищенні лімітів приймається рішення про запровадження аварійних графіків для примусового скорочення споживання електричної потужності до граничного рівня.

При підготовці матеріалу використовувалися заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, роз'яснення Міністерства енергетики та урядова постанова №600.