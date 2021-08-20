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Град и шквалы: в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

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Пятница 20 августа 2021 15:15
Град и шквалы: в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине завтра усложнятся погодные условия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, погодные условия усложнятся в ряде областей:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой.

Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в ближайшее время дожди покинут Украину только на один день.

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