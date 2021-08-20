Град и шквалы: в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине завтра усложнятся погодные условия (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, погодные условия усложнятся в ряде областей:
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой.
Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в ближайшее время дожди покинут Украину только на один день.