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Град та шквали: в Україні на завтра оголосили штормове попередження

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П'ятниця 20 серпня 2021 15:15
Град та шквали: в Україні на завтра оголосили штормове попередження Фото: в Україні завтра ускладняться погодні умови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошене штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, погодні умови ускладняться в низці областей:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій.

Там очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с .

Нагадаємо, найближчим часом дощі покинуть Україну тільки на один день.

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