Град та шквали: в Україні на завтра оголосили штормове попередження
Фото: в Україні завтра ускладняться погодні умови (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошене штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, погодні умови ускладняться в низці областей:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій.
Там очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с .
Нагадаємо, найближчим часом дощі покинуть Україну тільки на один день.