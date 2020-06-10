Град, ливни и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В западных областях сегодня и завтра будут ливни и штормовой ветер
В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о граде, дожде и шквальном ветре.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.
Завтра в западных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди. Также сегодня на западе страны дожди и сильный ветер.
Добавим, синоптики прогнозировали погоду на июнь и сообщили, что этот месяц в Украине будет жарким - термометр время от времени будет показывать +39 градусов. По сравнению с маем в июне чаще можно будет наблюдать грозы, град, шквалы, сильные дожди и ливни.
Как ранее сообщалось, сегодня в Украине жара и переменная облачность.
Напомним, синоптики прогнозировали, что погода в Украине скоро изменится, температура воздуха снизится, а дождей станет больше.
Вместе с тем, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.
Автор: Анастасия Рокитна