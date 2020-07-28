Град и ливень: в Украине объявлено штормовое предупреждение

По данным Украинского Гидрометцентра, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в западных областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, атмосферный фронт циклона Dana принесет грозовые дожди в Винницкую, Киевскую, Житомирскую, западные области, в среду в течение дня ожидается +30+35 градусов, в западных областях +26+30 градусов.

Отметим, что сегодня погода в южных и восточных регионах Украины ухудшилась, синоптики объявили грозу.

РБК-Украина ранее сообщало, что в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

По данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.