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Грабя Украину, Россия нарушает сразу три статьи международного права, - ISPR

Фото: грабя Украину, Россия нарушает сразу три статьи международного права (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Мародерство украинской продукции, которым занимается Россия на оккупированных территориях, нарушает сразу три статьи Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет группы американских чиновников и аналитиков ISPR.

"Помимо других задокументированных зверств, совершенных Россией, разграбление Украины явно нарушает международное право. Статья 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещает мародерство. Статья 53 запрещает уничтожение частной собственности, кроме случаев, когда "это абсолютно необходимо в связи с военными операциями". В статье 55 провозглашается, что оккупационные силы "не могут реквизировать продовольствие… кроме как для использования оккупационными силами и административным персоналом, и только если учтены потребности гражданского населения". Кроме того, статья 55 требует, чтобы оккупационные силы "принимали меры для обеспечения выплаты справедливой стоимости любых реквизированных товаров", - указывается в первом отчете ISPR.

Аналитики группы собрали доказательства по 50 случаям грабежа украинского зерна и металла, но они предупреждают: это только верхушка неизмеримого айсберга, ведь сейчас невозможно узнать, сколько Россия награбила у Украины. Однако ее можно заставить заплатить за эти преступления, в частности - путем выплаты репараций.

"В последующих отчетах ISRP предложит рекомендации по компенсации Россией причиненных убытков. Например, на данный момент заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов (в США - на 38 миллиардов долларов). И государственные чиновники в Европе и США рекомендовали конфисковать эти активы, чтобы компенсировать потери в войне", - подчеркнули в ISPR.

Напомним, ранее аналитики группы сообщили, что Россия украла из Украины более полумиллиона тонн зерна - в основном пшеницы, кукурузы и ячменя. Также были вывезены 11 тыс. тонн металла, а 28 тыс. тонн уже погружены на корабли и будут вывезены в ближайшее время.

Зерно, по данным ISPR, отправляют для продажи в Турцию и Сирию. А металл вывозится на производства РФ, где из него, в том числе, может быть произведено оружие.

В свою очередь компания "Метинвест", которой принадлежит украденный в Мариуполе металл, призвала своих международных партнеров и морские порты не принимать и не покупать металл из России, если его происхождение сомнительно. Генеральный директор компании оценил убытки от кражи металлопродукции в 600 миллионов долларов.

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