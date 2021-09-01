На те же грабли. Украина вновь не смогла удержать победу над Казахстаном

Украинцы включились со старта и уже на 2-й минуте Яремчук отметился шедевром. Форвард "желто-синих" принял мяч за пределами штрафной на грудь и с лету парашютом отправил в девятку ворот казахов - 1:0.

На 16-й минуте Украина могла забивать и второй гол. Соболь, сместившись в центр, пробил с линии штрафной, а мяч, рикошетом от казахского защитника, попал в штангу. Ярмоленко на добивание немного не успел.

Казахи ближе к середине тайма также создали первую угрозу у ворот Пятова. Куат подал с фланга, но Быстров не среагировал на промах от украинских защитников.

Правда, уже в следующей атаке украинцы оббили весь каркас ворот сборной Казахстана. Сперва Ярмоленко сыграл на опережение после передачи Буяльского с фланга, но мяч попал в штангу. А после добивания от Сидорчука круглый угодил в перекладину.

Во втором тайме Украина продолжила доминировать и на 63-й минуте имела отличный шанс увеличить счет, но Матвиенко, выйдя на "свидание" с кипером Казахстана, переиграть того не смог. А спустя еще две минуты вновь выход один на один с кипером соперников не реализовал украинский защитник - теперь Соболь.

А за 68-й минуте чуть не произошло повторение первого матча между сборными. Забарный пропустил мяч за шиворот, где его подхватил Аимбетов, вколотив мяч в сетку ворот Пятова. Благо, судьи зафиксировали офсайд, который также подтвердила и система VAR.

Но все же украинцы поплатились за транжирство. Ближе к концу второго тайма "желто-миние" подсели, чем начали пользоваться игроки Казахстана. Сперва Зинченко сбил вблизи своей штрафной игрока местной сборной, получив при этом "желтую", из-за которой пропустит матч с Францией. А после розыгрыша штрафного Караваев не слишком плотно сыграл с Валлиуллиным, который мощно пробил в ближний угол Пятова с угла. Тот на удар не среагировал - 1:1.

Далее Украина вновь включилась и таки победу вырвать могла. Хорошие моменты были у Цыганкова и Ярмоленко. Хотя на последних минутах украинцы и вовсе чуть не упустили даже одно очко - после удара Аембетова спас Пятов. Уже в компенсированное время украинцы, казалось, вырвали победу - на 90+4-й минуте гол забил вышедший на замену Сикан. Но в следующей атаке украинцы вновь пропустили - дубль на счету Валлиуллина. В итоге 2:2 и испорченный дебют нового наставника - Александра Петракова.

После четырех туров у Украины 4 очка - все матчи завершились вничью. У Франции, которая имеет на матч меньше и идет первой - 7 баллов.