Грабіж за сценарієм: у центрі Києва з авто обмінника вкрали 15 млн гривень

У центрі Києва пограбували автомобіль обмінника валют. З його багажника викрали 15 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Як зазначили в прокуратурі, організатор схеми разом зі спільниками майже рік готувався до злочину. Вони відстежували процес перевезення грошей. Зловмисники знали, що значні суми в певний час перебувають у багажнику машини, яка припаркована біля обмінника.
"Щоб витягти гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір у багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід і викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень", - з'ясували правоохоронці.
Організатору схеми, яким виявився 46-річний чоловік, уже повідомили про підозру в крадіжці грошей із багажника автомобіля, вчиненій організованою групою. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 9 млн гривень. Спільники чоловіка встановлюються.
Злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
При цьому підозрюваний ще у 2015 році отримав 14 років позбавлення волі за умисне вбивство.
Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що співробітники "Ощадбанку" привласнювали гроші клієнтів.
Загалом вони вкрали понад мільйон гривень із 19 рахунків. Тепер зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.
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