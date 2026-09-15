Гра з життями людей: вчені масово звільняються з Google та OpenAI через загрозу ШІ

Хвиля занепокоєнь серед розробників ШІ

Заява Чугтаї доповнила низку подібних попереджень від інших провідних спеціалістів галузі, які вказують на неконтрольований розвиток можливостей суперінтелекту.

Що відбувалося раніше?

Звільнення з Anthropic та OpenAI. Цього місяця розробник Джейкоб Коксон залишив свою посаду, звинувативши обох колишніх роботодавців у "грі з людськими життями" через агресивні перегони у створенні суперінтелекту.

Есе Даріо Амодеї. Наприкінці тижня виконавчий директор Anthropic оприлюднив розлогий матеріал, де закликав спільноту сповільнити розробку найскладніших систем, аби уникнути втрати контролю над ними.

Підтримка лідерів індустрії. Заклик Амодеї до обачності в рідкісному прояві солідарності публічно підтримали керівник OpenAI Сем Альтман та очільник SpaceX AI Ілон Маск.

"Я оптимістично налаштований щодо можливості безпечного керування ШІ. Щоб це зробити, нам потрібно координуватися, щоб уникнути цієї маніякальної гонки між компаніями, які розробляють ШІ", - пише Чугтаї.

"Нам потрібно регулювати темп розробки ШІ до швидкості, з якою суспільство може впоратися. Нам потрібно набагато більше прозорості в розробці ШІ, щоб переконатися, що компанії, які розробляють ШІ, не накладають на нас усіх неприйнятний рівень ризику", - додає він.

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Пошук рішень та безпечна навігація

Попри серйозність застережень, Білал Чугтаї зберігає оптимізм щодо можливості безпечного спрямування технологій у майбутньому.

Згідно з оновленими даними його профілю в LinkedIn, після звільнення з Google DeepMind він приєднався до неприбуткової організації BlueDot Impact.

На новій посаді Чугтаї зосередиться на навчанні фахівців із різних галузей методів забезпечення безпеки та контролю штучного інтелекту.