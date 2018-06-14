ГПУ завершила досудове розслідування за фактом терористичного акту у Маріуполі

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті

Завершено досудове розслідування за фактом терористичного акту, вчиненого 31 березня 2017 у м. Маріуполі, в результаті якого загинув полковник Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Підозрюваній вручено обвинувальний акт у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 13.06.2018 обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Водночас продовжується досудове розслідування стосовно організаторів та інших співучасників терористичного акту.

Нагадаємо, 31 березня у результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник СБУ полковник Олександр Хараберюш.