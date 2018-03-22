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ГПУ вручила подозрение Савченко

НовостиПолитика    22.03.2018 - 15:59
Фото: Надежда Савченко и Юрий Луценко (facebook.com yan.dobronosov)
Фото: Надежда Савченко и Юрий Луценко (facebook.com yan.dobronosov)

Прокурор огласил Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката

Народному депутату Надежде Савченко вручили подозрение Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Надежде Савченко подозрение в присутствии его адвоката", - отметил Лысенко.

 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Н. Савченко підозру у присутності її адвоката.

Опубліковано Андрієм Лисенком 22 березень 2018 р.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 22 марта, позволила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп. Ранее, 15 марта проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко.

В настоящее время Савченко, подозреваемую в подготовке террористических актов, отвели в следственный изолятор Службы безопасности Украины. Также после снятия депутатской неприкосновенности Савченко вручили подозрение в подготовке терактов и государственного переворота, после чего задержали.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале украинского парламента.

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Темы: Дело Савченко    Теги: Надежда Савченко
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