ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителям "Укрспецэкспорта"

Иллюстративное фото (ukrspecexport.com)

Экс-руководителей "Укрспецэкспорт" подозревают в завладении 23, 9 млн долларов

ГПУ сообщила о подозрении бывшим руководителям ГК "Укрспецэкспорт" в завладении 23, 9 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Их подозревают в заключении соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и предоставления услуг ГК "Укрспецэкспорт". В частности, в ГПУ сообщили, что экс-руководители "Укрспецэкспорт" завладели денежными средствами на сумму 23, 9 млн долларов.

Они объявлены в розыск, при этом, по постановлениям других органов досудебного расследования подозреваемые находятся в розыске за совершение корыстных преступлений.

Сарган также уточнила, что в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами один из подозреваемых, бывший руководитель ДК "Укрспецэкспорт", был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем - министром обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины прекратила расследование в отношении екс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, подозреваемого в присвоении свыше 7,4 млн долларов средств компании.

В конце января 2015 года ГПУ объявила подозрение Бондарчуку по факту незаконного завладения государственными средствами в сумме 7,4 млн долларов. Бондарчук тогда заявил, что "не имеет никакого отношения к обнародованным обвинений". После этого, в марте 2017 года, экс-руководитель ГП "Укрспецэкспорт" был арестован в Лондоне.