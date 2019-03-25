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ГПУ повідомила про підозру екс-керівникам "Укрспецекспорту"

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 15:21
ГПУ повідомила про підозру екс-керівникам "Укрспецекспорту"
Іллюстративне фото (ukrspecexport.com)

Екс-керівників "Укрспецекспорт" підозрюють у заволодінні 23, 9 млн доларів

ГПУ повідомила про підозру колишнім керівникам ДК "Укрспецекспорт" у заволодінні 23, 9 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретара генпрокурора Ларису Сарган.

Їх підозрюють в укладанні угоди про співробітництво з іноземною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК "Укрспецекспорт". Зокрема, у ГПУ повідомлили, що екс-керівники "Укрспецекспорт" заволоділи грошовими коштами на суму 23, 9 млн доларів.

Їх оголошено в розшук, при цьому, за постановами інших органів досудового розслідування підозрювані також перебувають у розшуку за вчинення корисливих злочинів.

Сарган також уточнила, що у період реалізації злочинного плану із заволодіння вказаними грошовими коштами один із підозрюваних, колишній керівник ДК "Укрспецекспорт", був призначений на посаду керівника ДК "Укроборонпром", а надалі - міністром оборони України.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура України припинила розслідування відносно екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука, підозрюваного у привласненні понад 7,4 млн доларів коштів компанії.

В кінці січня 2015 року ГПУ оголосила підозра Бондарчуку за фактом незаконного заволодіння державними коштами в сумі 7,4 млн доларів. Бондарчук тоді заявив, що "не має ніякого відношення до оприлюднених звинувачень". Після цього, у березні 2017 року, екс-керівник ДП "Укрспецекспорт" був арештований в Лондоні.

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