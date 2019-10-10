ГПУ и СБУ просят открыть дело против чиновников Миграционной службы и ГК "Украина"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, против чиновников ГМС просят открыть дело о нанесении убытков государству

Против действующих и бывших руководителей Государственной миграционной службы Украины и государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" адвокаты просят возбудить уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsOne.

Как сообщает пресс-служба адвокатского объединения адвокатской компании "Котул, Вершигора, Павловский и Партнеры", "в ГПУ обратились с просьбой возбудить дела по статьям "Нанесение убытков государству в особо крупных размерах", "отмывание средств, полученных преступным путем" и "создание организованной преступной группы", а в СБУ - за "разглашение государственной тайны". Содержание двух заявлений с указанием фактов и документов насчитывает почти 100 страниц.

В частности, юристы ссылаются на многочисленные журналистские расследования, в которых утверждается, что в период 2013-2019 годов было выведено за границу ориентировочно 3 млрд грн, чем нанесен государству ущерб.

В поданных заявлениях фигурируют фамилии действующего руководителя полиграфкомбината "Украина" Юрия Онищенко, экс-директора комбината Максима Степанова и действующего председателя ГМС Украины Максима Соколюка.

Как утверждают юристы, эти лица "выполняли поручения первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и министра внутренних дел Виталия Захарченко по уничтожению отечественной индустрии по изготовлению идентификационных документов ..., с целью создания условий для похищения с этой индустрии государственных средств, разработали схемы вывода денег через компании-посредники".

"Считаем необходимым обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении ряда преступлений, связанных с масштабным выводом государственных средств за пределы страны, в том числе с применением незаконных схем и механизмов, в соответстии ст. 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины ", могут представлять угрозу национальным интересам и национальной безопасности государства", - сообщают адвокаты.

"В 2014 году руководители Полиграфкомбинат "Украина" в лице директора Максима Степанова и его заместителя Максима Соколюка разработали схему преступного вывода государственных средств через ООО "Универсальные информационные технологии" (ООО "Унита") путем уплаты роялти за использования в бесконтактном электронном носителе компьютерной программы (Операционной системы) "Национальная операционная система" ("NOS"). Эта компьютерная программа, правообладателем которой является ООО "Унита" (свидетельство о регистрации авторского права на произведение № 55437 от 26.06.2014), используется при персонализации документов для внесения информации о личности на бесконтактный электронный носитель", - говорится в заявлении.

Такими действиями должностные лица поставили страну в зависимость от коммерческой структуры - ООО "Унита" и положили большое денежное бремя в виде выплаты роялти указанной коммерческой структуре на граждан Украины. Кроме этого "для незаконного получения и последующего отмывания государственных средств в особо крупных размерах, были организованы поставки защитных элементов, производства компании SURYS (Франция) через эстонскую компанию-посредника FEATURE OU, которую связывают с семьей Максима Степанова. Как утверждается в заявлении в СБУ, указанные элементы являются государственной тайной.

Юристы просят СБУ и ГПУ "сообщить, принимались ли правоохранительными органами Украины меры по регистрации, фиксации и прекращения незаконной деятельности группы вышеуказанных лиц ". Если такие меры не принимались, то просят "срочно зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований соответствующие уголовные производства по указанным фактам".