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У ГПУ есть материалы на 20 нардепов о нарушениях закона, - Луценко

Новости » Политика    19.11.2018 - 17:45
У ГПУ есть материалы на 20 нардепов о нарушениях закона, - Луценко
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Генпрокурор заявил, что речь идет о парламентариях, которые незаконно получают компенсацию на жилье в столице

У Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины есть материалы о незаконных действиях более двадцати народных депутатов. Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор заявил, что речь идет о парламентариях, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом собственное жилье в Киеве.

"Сейчас и в ГПУ, и у САП есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве. Депутаты не бедные, но принадлежат почти ко всем фракциям. Как будет кворум комитета воздерживаться от голосования из-за конфликта интересов, связанный с пребыванием в одной фракции, мне трудно сказать", - подчеркнул Луценко.

Напомним, в начале ноябре сообщалось, что нардепы, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья. В сюжете программы "Наші гроші" указано, что такую компенсацию из государственного бюджета получают 170 парламентариев, из которых почти 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 - имеют жилье в столице или пригороде.

Как писало РБК-Украина ранее, Комитет избирателей Украины провел исследование, результаты которого гласят, что в 2015 году 119 народных депутатов, которые задекларировали больше миллиона гривен денежных активов, получали компенсацию на жилье из госбюджета.

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