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ГПУ має матеріали на 20 нардепів щодо порушень закону, - Луценко

Новини » Політика    19.11.2018 - 17:45
ГПУ має матеріали на 20 нардепів щодо порушень закону, - Луценко
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Генпрокурор заявив, що йдеться про парламентарів, які незаконно отримують компенсацію на житло у столиці

У Генеральної прокуратури та Служби безпеки України є матеріали щодо незаконних дій понад двадцяти народних депутатів. Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор заявив, що йдеться про парламентарів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому власне житло в Києві. 

"Зараз і в ГПУ, і в САП є матеріали, по яким у нас буде достатньо складна ситуація. Це понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві.  Депутати не найбідніші, але належать майже до всіх фракцій. Як буде кворум комітету утримуватись від голосування через конфлікт інтересів, пов'язаний із перебуванням в одній фракції, мені важко сказати",  - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, на початку листопаді повідомлялося, що нардепи, які мають квартири і розкішні маєтки в Києві і передмісті, щомісяця отримують 20 тисяч гривень на оренду житла. У сюжеті програми "Наші гроші" зазначено, що таку компенсацію з державного бюджету отримують 170 парламентарів, з яких майже 120 задекларували мільйони заощаджень, а мінімум 25 - мають житло в столиці або передмісті.

Як писало РБК-Україна раніше, Комітет виборців України провів дослідження, результати якого свідчать, що в 2015 році 119 народних депутатів, які задекларували більше мільйона гривень грошових активів, отримували компенсацію на житло з держбюджету.

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