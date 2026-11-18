Як працює помилка Java4Shell і чим вона небезпечна?

Проблему знайшов дослідник безпеки Кванг Луонг під час аналізу декодера base64 - стандартного алгоритму, який перетворює двійкові дані на текстовий формат.

З'ясувалося, що за певних умов система некоректно обробляє специфічну комбінацію з 64 символів "A" та знака рівності у кінці.

Використовуючи ШІ команда Calif змогла експлуатувати цей збій для пошкодження даних у пам'яті комп'ютера та захоплення контролю над системою.

Фахівці підтвердили загрозу, успішно провівши тестову атаку на Keycloak - популярну систему для керування входом у сервіси та обліковими записами. Її використовують тисячі організацій, зокрема CERN, NASA та Hewlett Packard.

Журналісти незалежно перевірили демонстрацію атаки й з’ясували, що на її проведення потрібно менше ніж годину.

Oracle уже випустила виправлення вразливості, а Агенція з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA) закликала організації якнайшвидше встановити оновлення.

Хоча перетворити цю помилку на масштабну атаку непросто й розробники мають час відреагувати, ризик залишатиметься актуальним ще 5-10 років для застарілих систем, які не отримують регулярних оновлень.

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Нова епоха "хакерів-кентаврів"

Випадок із Java4Shell став уже другим гучним відкриттям стартапу Calif за допомогою інструментів OpenAI за останні кілька тижнів.

Раніше фахівці аналогічним чином виявили серйозні вразливості в мові програмування PHP, на якій працює близько 70 відсотків усіх сайтів в інтернеті.

Генеральний директор Calif Тай Зуонг наголошує: генеративні моделі радикально змінюють швидкість роботи як кіберфахівців, так і зловмисників.

Завдання, на які у великих підрозділів раніше йшли місяці, тепер вирішуються невеликими групами за лічені години.

Наразі технологія все ще потребує контролю з боку досвідчених фахівців, проте ситуація стрімко змінюється.

"Я не знаю, скільки часу в нас залишилося, можливо, три місяці, можливо, три роки. Але зараз найкращий хакер - це хакер-кентавр", – підсумував Зуонг.