На КПВВ "Гнутове" попередили провезення на територію ОРДЛО обладнання для майнінгу

Чоловік, який намагався провезти обладнання, зазначив, що воно користується великим попитом на окупованих територіях

На КПВВ "Гнутове" у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) був затриманий громадянин України при спробі провезти на територію ОРДЛО обладнання для майнінгу криптовалют. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, чоловік перевозив обладнання по маршруту Маріуполь - Донецьк на автомобілі Skoda. Під час перевірки він намагався приховати техніку серед особистих речей у багажному відділенні авто.

Фото: прикордонники вилучили обладнання для майнінгу

Відзначається, що, за попередніми оцінками, вартість вилученого обладнання склала 122 тисячі гривень.

За словами затриманого, подібне обладнання користується великим попитом на окупованих територіях, у зв'язку з чим чоловік вирішив заробити на перепродажі.

Зазначено, що техніка була вилучена представниками Державної фіскальної служби для прийняття правового рішення. Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 294-3 Кодексу про адміністративні правопорушення - "Порушення порядку переміщення товарів".

Нагадаємо, в березні профільний комітет Кабінету міністрів схвалив внесення майнінгу криптовалют в український Класифікатор видів економічної діяльності та доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі внести відповідні зміни.