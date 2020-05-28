ГПСУ о готовности соседних стран открыть границы: будет известно завтра

Фото: Украина готовится открыть границу (dpsu.gov.ua)

Пограничники не исключают, что не все КПП соседних стран заработают с 29 мая

Украинская сторона открывает дополнительные 66 пунктов пропуска на границе с 29 мая, однако пока неизвестно, готовы ли соседние страны открыть свои КПП. О полноценной работе пунктов пропуска можно будет говорить только завтра.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, этой ночью еще 66 пунктов пропуска заработают.

"Движение касается как украинской границы, так и сопредельных стран. Украинская сторона будет готова пропускать граждан и транспорт", - добавил Демченко.

Отвечая на уточненное вопрос, он не исключил, что не все пограничные пункты сопредельных стран смогут успеть также восстановить работу с 29 мая.

"Украинская сторона будет готова осуществлять контроль в этих дополнительно открытых пунктах пропуска ... Будут ли они полноценно функционировать, можно будет говорить только завтра или на следующий день. Не исключено, что сопредельные страны с 00:00 также откроют все эти направления со своей стороны", - подчеркнул Демченко.

Напомним, сегодня были опубликованы правительственные документы о возобновлении работы 66 пунктов пропуска, таким образом КПП откроются уже с 29 мая.

РБК-Украина изучило изменения и представило общий список пунктов пропуска, которые должны заработать.

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Автор: Анастасия Светлевская