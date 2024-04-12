GPS і не лише. Для українських перевізників готують нові обмеження на кордоні з Польщею

Єврокомісія розглядає ведення нових обмежень щодо українських перевізників при в'їзді до Польщі. Зокрема, мова йде про додаткові перевірки та встановлення GPS у вантажівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

До додаткових заходів контролю, як з’ясували журналісти RMF24, можна віднести, наприклад, встановлення GPS-передавача в українських вантажівках.

"Таким чином польська сторона, наприклад Інспекція дорожнього транспорту чи інші інспекційні служби, мали б новий інструмент для моніторингу того, що роблять українські перевізники після в’їзду до Польщі та чи відповідають їхні транспорти деклараціям", - пише видання.

На практиці, як зазначають журналісти, сценарій, який зараз розглядається, передбачає, що вантажівки, які підлягають такому додатковому контролю, будуть додатково позначені.

"Існує також т. зв тимчасові обмеження положень про лібералізацію перевезень, які можуть виконувати українські перевізники", - йдеться у статті.

Департамент політики дорожнього транспорту ЄС наразі працює над цими рішеннями, зокрема, у найближчі тижні також має бути створена робоча група Ради ЄС.

"Йдеться не про те, щоб цей транспорт був контрольований і гальмований, бо час - гроші. Суть полягає в тому, щоб вантажівки могли працювати на хороших і рівних умовах у цьому міжнародному бізнесі. Ми очікуємо визначеності, кожному бізнесу потрібна передбачуваність, а транспортному - тим більше, тому що ми в русі і це живий організм", - каже прес-секретар Асоціації міжнародних автомобільних перевізників у Польщі Анна Бжезінська-Рибіцька.