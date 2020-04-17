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ДП "Медзакупівлі" підозрюють у спробах придбати для лікарів костюми сумнівної якості 

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 19:02
ДП "Медзакупівлі" підозрюють у спробах придбати для лікарів костюми сумнівної якості 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МОЗ заговорили про проведення службового розслідування

Державне підприємство "Медичні закупівлі України", погоджуючи закупівлю захисних костюмів для медиків, зволікає із наданням Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) необхідних документів, які б підтверджували їхню якість. Про це наголосила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає УНІАН.

Зазначається, що відповідні документи у МОЗ вимагали ще у лютому.

"Не надано інформацію щодо технічних вимог до костюмів біологічного захисту, які планується закупити, з метою перевірки належної якості продукції, що дозволить забезпечити надійний захист лікарів та інших працівників від коронавірусної хвороби COVID-19", - говориться у листі.

З огляду на це у Міністерстві охорони здоров’я відмовили підприємству у наданні погодження на відповідну закупівлю, адже це не передбачено нормами закону.

Більш того, у МОЗ наголосили, що зволікання із подачею документів може призвести до ініціювання службового розслідування відносно посадовців або ж до звернення до правоохоронців.

Нагадаємо, в кінці березня тодішній міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві "Медичні закупівлі України".

Як зазначали у МОЗ, таке доручення було дано після публікації генерального директора Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.

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