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Govtech-центр в Україні, підтримка діджитал-реформ і запуск Мрії: результати візиту до Швейцарії

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 14:53
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Govtech-центр в Україні, підтримка діджитал-реформ і запуск Мрії: результати візиту до Швейцарії Diia in Zurich напередодні Саміту миру у Швейцарії (фото: надані РБК-Україна)
Михайло Федоров
Михайло Федоров
Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації

Про досягнення цифрової України, результати зустрічей та підтримку, яку демонструє Швейцарія – у колонці віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна.

Швейцарія – топпартнер цифрової України протягом багатьох років. Спільно ми працювали над запуском Дії, реалізували революційні реформи, запустили понад 30 сервісів у застосунку та на порталі Дія, реформуємо Держстат і готуємося до запуску Мрії.

Напередодні Саміту миру, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, відвідали Швейцарію, щоб представити результати цифровізації, поділитися подальшими кроками та почати роботу над новими партнерськими проєктами. Такі заходи й зустрічі з донорами демонструють прозорість та підзвітність роботи країни й дають можливість залучати додаткові ресурси для розвитку цифрової держави.

Далі – про результати зустрічей та підтримку, яку Швейцарія демонструє в реальних діях і кейсах.

Diia in Zurich

Представили державний superapp Дія у Швейцарії. Зараз Дією користуються понад 20 млн українців. Це 17 документів, понад 30 сервісів у застосунку та більш ніж 100 послуг на порталі Дія.

Швейцарія – один із ключових партнерів Мінцифри та Дії, який послідовно підтримує всі проєкти – від запуску електронного паспорта до нового освітнього застосунку Мрія. І завдяки таким презентаціям ми розвиваємо міжнародний бренд Дії, привертаємо увагу та зміцнюємо довіру до України. Захід провели спільно зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC) за підтримки VISA.

Govtech-центр в Україні, підтримка діджитал-реформ і запуск Мрії: результати візиту до Швейцарії

Також зустрілися з Патрицією Данці, Головним директором Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), та Александрою Бауманн, Спеціальною Уповноваженою Швейцарії з відновлення України.

Мета зустрічі – прозвітувати команді МЗС про цифрові реформи, запущені послуги та проєкти за рахунок коштів у межах МТД Україні; отримати зворотний звʼязок. Важливо, щоб наші партнери розуміли, куди і на що саме вони виділяють мільйонні пакети допомоги. Маємо бути як ніколи ефективними та прозорими.

GovTech-центр в Україні другий у світі

Важливий результат – Всесвітній економічний форум відкриє у Києві Global Government Technology Centre. Це буде другий такий центр у світі. Він об’єднає представників уряду, бізнесу, громадськість для співпраці у сфері цифрових реформ.

Відкриття центру доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні, а Дія стає глобальним кейс-стаді. Забезпечуватиме роботу Центру Фонд Східна Європа.

Govtech-центр в Україні, підтримка діджитал-реформ і запуск Мрії: результати візиту до Швейцарії

Берн: зустрічі на урядовому рівні

Зустрілися з Гі Пармеланом, одним із семи міністрів Федеральної ради, очільником Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень. Багато точок для співпраці: цифрові реформи, інноваційні парки, спільні наукові проєкти та залучення швейцарського бізнесу до проєктів відбудови.

Одразу на зустрічі домовились про спільне засідання українсько-швейцарської комісії з Александрою Бауман Заксер, керівником відділу двосторонніх економічних відносин. Бачимо запит від партнерів на спільні він-він проєкти з акцентом на підтримку малого й середнього бізнесу, розвиток інновацій.

Також провели зустріч з Даніелем Марквальдером, який підтримує та координує діяльність федеральної адміністрації з цифрової трансформації Швейцарії. Дружня розмова про цифровізацію: проблеми, виклики, найкращі кейси.

Децентралізація відіграє ключову роль у розвитку цифрової держави Швейцарії. Кожен кантон – окрема історія, свій застосунок та готовність до технологій. До того ж є крута технологія SwissID та більша залученість бізнесу. У фокусі – розвиток інтероперабельності систем, перехід у хмару, запуск пілоту eID.

Цюрих: інновації, наука та Дія

Познайомились із Жоелем Мезо, Президентом Цюрихської політехніки (ETH). Це одна з топ-10 технологічних шкіл у світі, де вивчають передові технології, виробництво чипів, залучені найкращі інженери. Так ми бачимо і розвиток освіти та науки в Україні.

Govtech-центр в Україні, підтримка діджитал-реформ і запуск Мрії: результати візиту до ШвейцаріїДомовились співпрацювати, щонайменше – на рівні консультацій трансформації вищої освіти. Також зустрілися з українським комʼюніті студентів, викладачів та науковців ETH – це великий ресурс для подолання технологічних викликів війни.

Зустрілися з Керівним директором AWS у регіоні Центральної Європи Крісом Келлером та командою, яка безпосередньо працює з Україною. AWS вже надали Україні більш ніж 100 млн доларів підтримки хмарними технологіями, гаджетами та безоплатними сертифікаціями.

Відверто проговорили проблемні питання взаємодії з українськими державними органами та підприємствами. Зробимо все можливе, щоб ця стратегічна співпраця тривала далі.

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