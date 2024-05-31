Govtech-центр в Украине, поддержка диджитал-реформ и запуск Мрии: результаты визита в Швейцарию

О достижениях цифровой Украины, результатах встреч и поддержке, которую демонстрирует Швейцария – в колонке аице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина.

Швейцария – топпартнер цифровой Украины на протяжении многих лет. Совместно мы работали над запуском Дии, реализовали революционные реформы, запустили более 30 сервисов в приложении и на портале Дия, реформируем Госстат и готовимся к запуску Мрии.

В преддверии Саммита мира, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, посетили Швейцарию, чтобы представить результаты цифровизации, поделиться дальнейшими шагами и начать работу над новыми партнерскими проектами. Такие мероприятия и встречи с донорами демонстрируют прозрачность и подотчетность работы страны и позволяют привлекать дополнительные ресурсы для развития цифрового государства.

Далее – о результатах встреч и поддержке, которую Швейцария демонстрирует в реальных действиях и кейсах.

Diia in Zurich

Представили государственный superapp Дия в Швейцарии. Сейчас Дией пользуется более 20 млн украинцев. Это 17 документов, более 30 сервисов в приложении и более 100 услуг на портале Дия.

Швейцария – один из ключевых партнеров Минцифры и Дии, последовательно поддерживающий все проекты – от запуска электронного паспорта до нового образовательного приложения Мрия. И благодаря таким презентациям мы развиваем международный бренд Дии, привлекаем внимание и укрепляем доверие к Украине. Мероприятие было проведено совместно со Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) при поддержке VISA.

Также встретились с Патрицией Данци, Главным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC), и Александрой Бауманн, Специальной Уполномоченной Швейцарии по восстановлению Украины.

Цель встречи – отчитаться команде МИД о цифровых реформах, запущенных услугах и проектах за счет средств в рамках МТД Украины; получить обратную связь. Важно, чтобы наши партнеры понимали, куда и на что они выделяют миллионные пакеты помощи. Должны быть как никогда эффективными и прозрачными.

GovTech-центр в Украине – второй в мире

Важный результат – Всемирный экономический форум откроет в Киеве Global Government Technology Centre. Это будет второй подобный центр в мире. Он объединит представителей правительства, бизнеса, общественность для сотрудничества в области цифровых реформ.

Открытие центра доказывает, что международные партнеры высоко оценивают развитие инноваций и технологий в Украине, а Дия становится глобальным кейс-стади. Будет обеспечивать работу Центра Фонд Восточная Европа.

Берн: встречи на правительственном уровне

Встретились с Ги Пармеланом, одним из семи министров Федерального совета, главой Федерального департамента экономики, образования и исследований. Много точек для сотрудничества: цифровые реформы, инновационные парки, совместные научные проекты и привлечение швейцарского бизнеса в проекты восстановления.

Сразу на встрече договорились о совместном заседании украино-швейцарской комиссии с Александрой Бауман Заксер, руководителем отдела двусторонних экономических отношений. Видим запрос от партнеров на общие вин-вин проекты с акцентом на поддержку малого и среднего бизнеса, развитие инноваций.

Также провели встречу с Даниэлем Марквальдером, который поддерживает и координирует деятельность федеральной администрации по цифровой трансформации Швейцарии. Дружественный разговор о цифровизации: проблемы, вызовы, лучшие кейсы.

Децентрализация играет ключевую роль в развитии цифрового государства Швейцарии. Каждый кантон – отдельная история, свое приложение и готовность к технологиям. К тому же, есть крутая технология SwissID и большая вовлеченность бизнеса. В фокусе – развитие интероперабельности систем, переход в облако, запуск пилота eID.

Цюрих: инновации, наука и Дия

Познакомились с Жоэлем Мезо, Президентом Цюрихской политехники (ETH). Это одна из топ-10 технологических школ в мире, где изучают передовые технологии, производство чипов, привлечены лучшие инженеры. Так мы видим развитие образования и науки в Украине.

Договорились сотрудничать, по меньшей мере, на уровне консультаций по трансформации высшего образования. Также встретились с украинским коммьюнити студентов, преподавателей и ученых ETH – это большой ресурс для преодоления технологических вызовов войны.

Встретились с управляющим директором AWS в регионе Центральной Европы Крисом Келлером и командой, которая непосредственно работает с Украиной. AWS уже предоставили Украине более 100 млн долларов поддержки облачными технологиями, гаджетами и безвозмездными сертификациями.

Откровенно обсудили проблемные вопросы взаимодействия с украинскими государственными органами и предприятиями. Сделаем все возможное, чтобы это стратегическое сотрудничество продолжалось дальше.