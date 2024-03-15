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Говорити про стабілізацію фронту під Авдіївкою зарано, - експерт

Ілюстративне фото (zsu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина, Данило Крамаренко

Найближчим часом стане зрозуміло, чи утримають ЗСУ позиції під Авдіївкою. Говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум, непрофесійно.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

За його словами, в районі Тоненького ситуація "надзвичайно складна, кризового рівня". У районі Бердичів теж.

"Чи вдасться нам стримати наступаючих у районі Орлівки, жодна жива душа не скаже. Тому що противник ще має ресурси, а наші позиції досить хиткі", - вважає експерт.

"Найближчим часом стане зрозуміло, чи ми утримаємо позиції. Але говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум непрофесійно", - додав Селезньов.

Детальніше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті і чи вирішиться результат війни влітку, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський, даючи оцінку ситуації на полі бою станом на 11 березня, в інтерв'ю французькому BFMTV заявив, що українським захисникам вдалося зупинити наступ Росії.

За даними Інституту вивчення війни на 15 березня, битви продовжуються на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького та Семенівки; та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського. Українські сили продовжують утримувати свої позиції там.

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АвдіївкаВладислав СелезневВійна в Україні