Говорити про стабілізацію фронту під Авдіївкою зарано, - експерт

За його словами, в районі Тоненького ситуація "надзвичайно складна, кризового рівня". У районі Бердичів теж.

"Чи вдасться нам стримати наступаючих у районі Орлівки, жодна жива душа не скаже. Тому що противник ще має ресурси, а наші позиції досить хиткі", - вважає експерт.

"Найближчим часом стане зрозуміло, чи ми утримаємо позиції. Але говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум непрофесійно", - додав Селезньов.

Детальніше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті і чи вирішиться результат війни влітку, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.