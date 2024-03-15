ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Говорити про стабілізацію фронту під Авдіївкою зарано, - експерт

П'ятниця 15 березня 2024 23:05
UA EN RU
Говорити про стабілізацію фронту під Авдіївкою зарано, - експерт Ілюстративне фото (zsu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов

Найближчим часом стане зрозуміло, чи утримають ЗСУ позиції під Авдіївкою. Говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум, непрофесійно.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

За його словами, в районі Тоненького ситуація "надзвичайно складна, кризового рівня". У районі Бердичів теж.

"Чи вдасться нам стримати наступаючих у районі Орлівки, жодна жива душа не скаже. Тому що противник ще має ресурси, а наші позиції досить хиткі", - вважає експерт.

"Найближчим часом стане зрозуміло, чи ми утримаємо позиції. Але говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум непрофесійно", - додав Селезньов.

Детальніше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті і чи вирішиться результат війни влітку, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський, даючи оцінку ситуації на полі бою станом на 11 березня, в інтерв'ю французькому BFMTV заявив, що українським захисникам вдалося зупинити наступ Росії.

За даними Інституту вивчення війни на 15 березня, битви продовжуються на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького та Семенівки; та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського. Українські сили продовжують утримувати свої позиції там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Владислав Селезнев Війна в Україні
NEWS
Хід Сирського. Як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку
Хід Сирського. Як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті