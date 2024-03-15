Говорить о стабилизации фронта под Авдеевкой рано, - эксперт

В ближайшее время станет понятно, удержат ли ВСУ позиции под Авдеевкой. Говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт западнее Авдеевки стабилизирован, как минимум непрофессионально.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

По его словам, в районе Тоненького ситуация "чрезвычайно сложная, кризисного уровня". В районе Бердычей тоже.

"Удастся ли нам сдержать наступающих в районе Орловки, ни одна живая душа не скажет. Потому что у противника еще есть ресурсы, а наши позиции довольно шаткие", - считает эксперт.

"В ближайшее время станет понятно, удержим ли мы позиции. Но говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт западнее Авдеевки стабилизирован, как минимум не профессионально", - добавил Селезнев.

Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом, можно прочитать в материале РБК-Украина.