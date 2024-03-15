Говорить о стабилизации фронта под Авдеевкой рано, - эксперт
В ближайшее время станет понятно, удержат ли ВСУ позиции под Авдеевкой. Говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт западнее Авдеевки стабилизирован, как минимум непрофессионально.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.
По его словам, в районе Тоненького ситуация "чрезвычайно сложная, кризисного уровня". В районе Бердычей тоже.
"Удастся ли нам сдержать наступающих в районе Орловки, ни одна живая душа не скажет. Потому что у противника еще есть ресурсы, а наши позиции довольно шаткие", - считает эксперт.
"В ближайшее время станет понятно, удержим ли мы позиции. Но говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт западнее Авдеевки стабилизирован, как минимум не профессионально", - добавил Селезнев.
Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом, можно прочитать в материале РБК-Украина.
Напомним, Президент Владимир Зеленский, давая оценку ситуации на поле боя на 11 марта, в интервью французскому BFMTV заявил, что украинским защитникам удалось остановить наступление России.
По данным Института изучения войны на 15 марта, сражения продолжаются на разных направлениях: к северо-западу от Авдеевки возле Бердичей и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Орловки, Тоненького и Семеновки; и юго-западнее Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского. Украинские силы продолжают удерживать свои позиции там.
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